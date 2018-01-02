Эксперт прокомментировал шествие в честь Бандеры в Киеве

Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал RT прошедшее в Киеве «Факельное шествие» в честь 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

По мнению эксперта, киевские власти не борются с преступной идеологией украинских националистов, так как, отрекшись от «героизма» Степана Бандеры и Романа Шухевича, Украина утратит свою историю.

«Советскую историю они отвергли, а если ещё откажутся от истории украинских националистов, у них просто не останется истории. За что-то им надо зацепиться. А ведь вместе с Россией Украина была победительницей Великой Отечественной войны, даже за доблесть в этой войне получила место в ООН. А когда они всё это отвергли и сделали героями Бандеру и Шухевича, которые служили немецким фашистам, оказалось, что Украина из победителя перешла в побеждённых. Получается, она проиграла во Второй Мировой вместе с Европой. Потому что сколько бы мы ни говорили, что только немцы воевали с нами, был довольно большой и французский контингент, и испанский, и Румыния с Венгрией. Поэтому так Украина приблизилась к Европе», — считает он.

Ранее несколько тысяч человек вышли в Киеве на шествие в честь Бандеры.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины, призвав признать её преступной на международном уровне.