Аксёнов: украинский нацизм является неотъемлемой частью идеологии Украины

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал прошедший в Киеве марш в честь дня рождения Степана Бандеры.

По его словам, украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины и призвал признать её преступной на международном уровне.

«Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс – это звенья одной цепи», — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

Аксёнов также отметил, что происходящее в Киеве поддерживается нынешними властями Украины.

«Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне. Оснований для этого более чем достаточно», — добавил Аксёнов.

1 января в Киеве прошло «Факельное шествие» в честь 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.