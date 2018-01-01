Пушков назвал цинизмом обращение Порошенко к жителям Донбасса

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал цинизмом заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что Украина является домом жителей Донбасса.

«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что «их дом — Украина». У цинизма, похоже, нет границ», — написал сенатор в Twitter.

Ранее Пётр Порошенко во время новогоднего поздравления обратился к жителям Донбасса и Крыма, а также поздравил США, Канаду и Европейский союз.

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