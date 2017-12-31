В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о растущей ценности украинского паспорта

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о продолжении роста ценности украинского паспорта.

«Порошенко стремится убрать из страны недовольное нищенской жизнью работоспособное население. Именно поэтому так расхваливает преимущества национального паспорта как возможность интегрирования в Европу. Отток «заробитчан» в страны Евросоюза позволяет не бояться официальному Киеву новых «майданов» — стоять будет некому», — сказал он.

Бальбек также добавил, что политика киевского режима может привести к потере самоидентичности украинского народа.

«В целом, по мнению Порошенко, украинский паспорт позволяет осуществить народную мечту — стать Европой. При этом президент Украины скромно умалчивает, что массовый выезд населения за пределы страны — это фактическая потеря национальной самоидентичности. Впрочем, сама стратегия политики украинского государства подразумевает исчезновение слова «Украина» в принципе», — заключил депутат.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко по случаю введения безвизового режима с ОАЭ написал в своём Facebook, что ценность украинского паспорта продолжает расти.