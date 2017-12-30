В ЛНР заявили об одном случае обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили об одном случае обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные Народной милиции Республики.

Отмечается, что обстрелу подвергся район населённого пункта Калиновка.

Ранее сообщалось, что в период с 28 по 29 декабря обстрелов со стороны ВСУ зафиксировано не было.

20 декабря стало известно, что участники контактной группы в ходе переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря.