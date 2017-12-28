Эксперт назвал условие Порошенко о возобновлении поставок российского газа блефом

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что Украина может возобновить закупку газа у России, если он будет дешёвым.

«Со стороны Порошенко это блеф. Киев должен взять 5 млрд кубов газа — даже если они не берут, то должны в любом случае заплатить за этот объём, это около $2 млрд. Текущий сезон практически подошёл к концу, в течение трёх дней они предоплаты не сделают. 2018 год на носу, и Порошенко готовит общественность. Потому что Украина «политически» обходилась без российского газа, теперь вся эта история проваливается, и надо сохранить лицо», — отметил Пасечник.

28 декабря Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупку газа у России, если он будет дешёвым.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что «Северный поток — 2» является военным проектом России.

В правительстве Германии рассказали, что считают политической задачей не допустить потерь Украины при реализации «Северного потока — 2».