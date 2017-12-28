В Госдуме отреагировали на условие Порошенко по возобновлению закупок российского газа

Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что Украина может возобновить закупку газа у России, если он будет дешёвым.

«Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на $20 за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около $190-195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов. А сейчас у них, кроме всего прочего, есть обязательство: приобретать не менее 5 млрд кубов газа в год. У нас, соответственно, есть обязательство продавать Украине газ, где формула цены привязана к европейскому хабу. Но он всё равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе», — отметил Завальный.

По словам депутата, «что касается поставки и цены, это всегда предмет обсуждения».

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Украина может возобновить закупку газа у России, если он будет дешёвым.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что «Северный поток — 2» является военным проектом России.

В правительстве Германии рассказали, что считают политической задачей не допустить потерь Украины при реализации «Северного потока — 2».