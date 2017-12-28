В Киргизии около 100 школьников отравились угарным газом на дискотеке

В Киргизии около 100 учеников средней школы отравились угарным газом.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.

«В селе Кегеты Чуйской области около 100 школьников и четверо преподавателей отравились газом генератора», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что шестеро отравившихся поступили в крайне тяжёлом состоянии.

В Минздраве заявили, что 27 декабря ученики 7—8-х классов решили устроить дискотеку в спортивном зале. Из-за отключения электроэнергии использовали генератор, в результате чего клубы дыма заполнили спортзал.

Ранее Inforeactor сообщал, что в Белгородской области семья из трёх человек отравилась угарным газом.