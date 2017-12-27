Грызлов прокомментировал обмен пленными в Донбассе

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов прокомментировал первый этап обмена пленными в Донбассе.

«Это важное событие — в первую очередь для людей, которые вернулись домой и встретят Новый год в кругу близких и родных людей. Это первый этап обмена в формате «всех на всех», — приводит Интерфакс слова Грызлова.

Ранее сообщалось, что в Донбассе завершился процесс обмена пленными в формате «306 на 74».

По словам лидера движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, на втором этапе стороны обменяют более 100 пленных.