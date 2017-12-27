ЛНР направила пленных к месту обмена с Киевом

Самопровозглашённая Луганская народная республика (ЛНР) направила удерживаемых лиц к месту обмена пленными с Киевом.

Об этом рассказала представитель ЛНР в гуманитарной Контактной группе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева, передаёт ТАСС.

«Сейчас мы отправляемся на место обмена», — сказала она.

По словам Кобцевой, все удерживаемые на территории ЛНР пленные готовы участвовать в процедуре обмена.

«Все удерживаемые в ЛНР лица подтвердили готовность к обмену», — отметила она в беседе с Луганским информационным центром.

Ранее стало известно, что глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко помиловал пленных, которых передадут Киеву.

Политолог и публицист Александр Асафов прокомментировал New Inform процесс обмена пленными между Донбассом и Украиной.

Подробнее — в материале RT.