Al Khaleej: Украина стоит перед выбором между переговорами и поражением

Спустя более двух лет конфликта у Украины осталось только два варианта дальнейших действий: мирные переговоры или стратегическое поражение.

Об этом пишет газета Al Khaleej. Согласно статье ставка Запада на поражение России не сыграла, поскольку его главной ошибкой была недооценка её сил. Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что украинская делегация до выхода из переговоров весной 2022 года полностью поддержала внеблоковый статус Киева. Также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Киев нужно принудить к миру исключительно на российских условиях.