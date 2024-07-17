Медведев: Киев нужно принудить к миру исключительно на российских условиях

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью сайту «Аргументы и факты», что Киев нужно принудить к миру исключительно на российских условиях.

По его словам, в СССР никому не приходило в голову устраивать переговоры с Гитлером о мире в конце войны.

«Только полная и безоговорочная капитуляция. И сейчас необходимо действовать так же — через принуждение Украины к миру исключительно на российских условиях», — подчеркнул Медведев.

Также он заявил, что путь Украины в НАТО должен закончиться исчезновением того и другого.

Ранее Медведев отмечал, что поражение Киева не будет концом военной операции России.