В Раду внесли законопроект о лишении государственных наград за поддержку России

В Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий лишение лица украинских государственных наград за поддержку России.

Соответствующий документ разместили на сайте парламента.

Инициатором законопроекта является Владимир Зеленский. Документ предполагает внесение изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы.

Лишение наград хотят отнести к виду наказания, который суд может применять к лицам, признанным «виновными в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

Ранее призывавшие к остановке конфликта украинские блогеры попали в базу «Миротворца».