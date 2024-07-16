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В Раду внесли законопроект о лишении государственных наград за поддержку России

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В Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий лишение лица украинских государственных наград за поддержку России.

Соответствующий документ разместили на сайте парламента.

Инициатором законопроекта является Владимир Зеленский. Документ предполагает внесение изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы.

Лишение наград хотят отнести к виду наказания, который суд может применять к лицам, признанным «виновными в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

Ранее призывавшие к остановке конфликта украинские блогеры попали в базу «Миротворца».

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