Призывавшие к остановке конфликта украинские блогеры попали на «Миротворец»

Несколько украинских блогеров, которые призывали любым способом остановить боевые действия на Украине после падения ракеты на детскую больницу в Киеве, попали в базу скандально известного сайта «Миротворец».

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Так, на сайт попали Александр Волошин, Владислава Роговенко и Настя Умка, им приписывают «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «распространение российской пропаганды», а также «участие в информационно-психологической операции России против Украины».

Как ранее подчеркнули в Москве, многочисленные свидетели подтвердили, что одна из западных ракет NASAMS угодила в строение на территории детской больницы в Киеве.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, есть все основания считать, что противоракета ВСУ, упавшая на больницу в Киеве, была запущена для перехвата удара по украинскому военному заводу. То, что это именно ракета ПВО, видно на фотографиях и видео, подчеркнул дипломат.