Западные страны, являющиеся фактическими хозяевами киевского режима, обязаны заставить украинские власти соблюдать статью Устава ООН, гарантирующую основные права и свободы всех людей.

Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров, выступая во время министерских дебатов на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства», пишет ТАСС.

«Заставьте его (Киев) соблюдать статью 1.3 Устава ООН, которая гарантирует основные права и свободы всех людей «без различия расы, пола, языка и религии», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Будапешт и Киев создадут общую комиссию по правам венгерского национального меньшинства в Закарпатье.