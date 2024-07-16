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Лавров: Запад обязан заставить Украину соблюдать права нацменьшинств

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Западные страны, являющиеся фактическими хозяевами киевского режима, обязаны заставить украинские власти соблюдать статью Устава ООН, гарантирующую основные права и свободы всех людей.
Лавров: Запад обязан заставить Украину соблюдать права нацменьшинств
  • РИА Новости

Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров, выступая во время министерских дебатов на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства», пишет ТАСС.

«Заставьте его (Киев) соблюдать статью 1.3 Устава ООН, которая гарантирует основные права и свободы всех людей «без различия расы, пола, языка и религии», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Будапешт и Киев создадут общую комиссию по правам венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

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