Опрос: уровень доверия украинцев к ЕС и США выше, чем к Украине

Украинский фонд «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова провели опрос, из которого узнали, что украинцы больше доверяют ЕС и США, чем властям своей страны.

«Европейский союз имеет самый высокий уровень доверия среди украинцев. Скорее доверяют ему 60% респондентов, скорее не доверяют — 20%», — говорится в исследовании.

О доверии к США заявили 37% респондентов. Властям Украины «скорее доверяют 31% опрошенных, скорее не доверяют — 49%».

«Это может отражать высокий уровень ожиданий от ЕС и разочарование в собственных национальных институтах», — заключается в исследовании.

Кроме того, данные показали, что больше половины респондентов не считают себя европейцами или «чувствуют себя ими в незначительной степени». Это, по мнению авторов исследования, говорит о незавершённости процесса интеграции Украины в европейское сообщество.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса Центра Разумкова, 44% жителей Украины выступают за переговоры с Россией.