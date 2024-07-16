Опрос: уровень доверия украинцев к ЕС и США выше, чем к Украине
- AP
«Европейский союз имеет самый высокий уровень доверия среди украинцев. Скорее доверяют ему 60% респондентов, скорее не доверяют — 20%», — говорится в исследовании.
О доверии к США заявили 37% респондентов. Властям Украины «скорее доверяют 31% опрошенных, скорее не доверяют — 49%».
«Это может отражать высокий уровень ожиданий от ЕС и разочарование в собственных национальных институтах», — заключается в исследовании.
Кроме того, данные показали, что больше половины респондентов не считают себя европейцами или «чувствуют себя ими в незначительной степени». Это, по мнению авторов исследования, говорит о незавершённости процесса интеграции Украины в европейское сообщество.
Ранее сообщалось, что, по данным опроса Центра Разумкова, 44% жителей Украины выступают за переговоры с Россией.