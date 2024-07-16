Опрос: 44% жителей Украины выступили за переговоры с Россией
- AP
Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.
Как выяснилось, мнение жителей по вопросу о начале мирных переговоров отличается в зависимости от региона Украины.
В среднем по стране за диалог о мире с Москвой выступают 44% опрошенных. В южных областях — 60% респондентов.
При этом 84% участников опроса не считают приемлемыми условия России по поводу территорий.
Ранее стало известно, что более 40% предприятий на Украине сталкиваются с проблемой нехватки кадров из-за мобилизации и миграции.