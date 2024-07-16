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Опрос: 44% жителей Украины выступили за переговоры с Россией

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По результатам исследования, 44% жителей Украины считают, что пришло время проводить мирные переговоры с Россией.
Опрос: 44% жителей Украины выступили за переговоры с Россией
  • AP

Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова. 

Как выяснилось, мнение жителей по вопросу о начале мирных переговоров отличается в зависимости от региона Украины. 

В среднем по стране за диалог о мире с Москвой выступают 44% опрошенных. В южных областях — 60% респондентов. 

При этом 84% участников опроса не считают приемлемыми условия России по поводу территорий. 

Ранее стало известно, что более 40% предприятий на Украине сталкиваются с проблемой нехватки кадров из-за мобилизации и миграции. 

 

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