Опрос: 44% жителей Украины выступили за переговоры с Россией

По результатам исследования, 44% жителей Украины считают, что пришло время проводить мирные переговоры с Россией.

Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Как выяснилось, мнение жителей по вопросу о начале мирных переговоров отличается в зависимости от региона Украины.

В среднем по стране за диалог о мире с Москвой выступают 44% опрошенных. В южных областях — 60% респондентов.

При этом 84% участников опроса не считают приемлемыми условия России по поводу территорий.

Ранее стало известно, что более 40% предприятий на Украине сталкиваются с проблемой нехватки кадров из-за мобилизации и миграции.