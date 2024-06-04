Более 40% украинских предприятий не хватает кадров из-за мобилизации и миграции

Более 40% предприятий на Украине сталкиваются с проблемой нехватки кадров в связи с мобилизацией и миграцией.

Об этом говорят данные Минэкономики по результатам опроса работодателей о ситуации на рынке труда.

По имеющейся информации, в 2024 году 43% опрошенных рассказали о трудностях при заполнении вакансий в 2024 году. Ещё около 36% опрошенных граждан ожидают дальнейшего ухудшения ситуации с кадрами.

В опросе приняли участие 3175 руководителей предприятий с числом работников, не превышающим 200 человек, из всех регионов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев 24» пожаловался на то, что сотрудников коммунальных служб города мобилизуют в ряды ВСУ, несмотря на бронь.