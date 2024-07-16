Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон по-прежнему настаивает на продолжении вооружённого конфликта «до последнего украинца».

Песков ответил на вопрос о том, может ли измениться политика США относительно Украины после выборов.

По его словам, пока Москва исходит из существующих реалий.

«Мы видим, что нынешняя администрация является противником какого-либо диалога, по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца», — сказал пресс-секретарь, передаёт ТАСС.

Ранее Песков рассказал, что следователи собирают судебную базу о зверствах ВСУ.