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Песков: США настаивают на продолжении войны «до последнего украинца»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон по-прежнему настаивает на продолжении вооружённого конфликта «до последнего украинца».
Песков: США настаивают на продолжении войны «до последнего украинца»
  • РИА Новости

Песков ответил на вопрос о том, может ли измениться политика США относительно Украины после выборов. 

По его словам, пока Москва исходит из существующих реалий.

«Мы видим, что нынешняя администрация является противником какого-либо диалога, по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца», — сказал пресс-секретарь, передаёт ТАСС. 

Ранее Песков рассказал, что следователи собирают судебную базу о зверствах ВСУ.

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