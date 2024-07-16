Песков: США настаивают на продолжении войны «до последнего украинца»
- РИА Новости
Песков ответил на вопрос о том, может ли измениться политика США относительно Украины после выборов.
По его словам, пока Москва исходит из существующих реалий.
«Мы видим, что нынешняя администрация является противником какого-либо диалога, по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца», — сказал пресс-секретарь, передаёт ТАСС.
Ранее Песков рассказал, что следователи собирают судебную базу о зверствах ВСУ.