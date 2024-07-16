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Песков заявил о сборе судебной базы о зверствах ВСУ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сборе судебной базы о зверствах ВСУ.
Песков заявил о сборе судебной базы о зверствах ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Она собирается, причём собирается уже не первый год. Конечно, наши следователи работают, очень кропотливо собирают все эти факты абсолютно бесчеловечных зверств», — заявил он, отвечая на вопрос про судебную базу по факту преступлений ВСУ.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России расследует обстоятельства расстрела российского военного боевиками «Азова»*.

В начале июля американская газета The New York Times выпустила материал, в котором рассказала об истории иностранного медика Каспара Гроссе на Украине. По его свидетельствам, однажды украинские военные неоправданно застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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