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Казахстан намерен увеличить газодобычу на 2,3%

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Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил о планах нарастить газодобычу в стране на 2,3% в этом году.

«План добычи на 2024 год составляет 60,5 млрд кубометров, или 2,3% к объёму 2023 года. Добыча газа за первое полугодие 2024 года составила 30 млрд кубометров, что составляет 50% от плана на 2024 год», — цитирует его ТАСС.

Ранее «Газпром» и Казахстан на ПМЭФ подписали контракты, связанные с транзитом газа в Узбекистан и Киргизию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о широких возможностях сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном по газу.

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