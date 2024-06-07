«Газпром» подписал с Казахстаном контракты на транзит газа в Среднюю Азию
«Газпром» и Казахстан на ПМЭФ подписали контракты, связанные с транзитом газа в Узбекистан и Киргизию.
- Gettyimages.ru
Об этом пишет ТАСС.
Помимо этого, «Газпром» заключил контракты на поставку газа с компаниями «Электрические станции» и «Бишкектеплоэнерго».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» переживёт отказ Европы от российского газа.
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