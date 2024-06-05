Путин: «Газпром» переживёт отказ Европы от российского газа

Президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» переживёт отказ Европы от российского газа.

В ходе встречи на ПМЭФ с главами мировых информационных агентств Путин прокомментировал отказ Германии после взрыва одной из труб «Северного потока — 2» получать газ по оставшейся.

«В чём логика? Через территорию Украины можно получать, через Турцию можно получать, а по Балтийскому морю нельзя получать. Что же это за бред такой?» — отметил он.

По его словам, в этом нет логики.

«Сказали бы: вообще Европа не должна получать газ. Мы переживём, «Газпром» переживёт. Вам это не надо? Вам нужно покупать втридорога сжиженный природный газ, через океан который идёт?» — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что никто в Германии не возмущается из-за взрывов «Северных потоков».