Путин: «Газпром» переживёт отказ Европы от российского газа
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В ходе встречи на ПМЭФ с главами мировых информационных агентств Путин прокомментировал отказ Германии после взрыва одной из труб «Северного потока — 2» получать газ по оставшейся.
«В чём логика? Через территорию Украины можно получать, через Турцию можно получать, а по Балтийскому морю нельзя получать. Что же это за бред такой?» — отметил он.
По его словам, в этом нет логики.
«Сказали бы: вообще Европа не должна получать газ. Мы переживём, «Газпром» переживёт. Вам это не надо? Вам нужно покупать втридорога сжиженный природный газ, через океан который идёт?» — сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что никто в Германии не возмущается из-за взрывов «Северных потоков».