Песков заявил о широких возможностях сотрудничества с Ташкентом по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о широких возможностях сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном по газу.
«Это сотрудничество по линии трёх стран — Узбекистана, Казахстана, России, поэтому здесь возможности очень широкие», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом.
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