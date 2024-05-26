Песков заявил о широких возможностях сотрудничества с Ташкентом по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о широких возможностях сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном по газу.

«Это сотрудничество по линии трёх стран — Узбекистана, Казахстана, России, поэтому здесь возможности очень широкие», — цитирует его ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом.