Президент Грузии оспорила закон об иноагентах в суде
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«Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого российского закона. Упомянутый закон не соответствует конституции», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах служит предотвращению беспорядков и революций.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель намекнул, что Евросоюз может «закрыть дверь» для Грузии, если власти страны не поменяют свой политический курс.
Также сообщалось, что в ЕС обсудят возможные ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах.