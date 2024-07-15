Президент Грузии оспорила закон об иноагентах в суде

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд против закона об иноагентах, заявил парламентский секретарь главы государства Георгий Мсхиладзе.

«Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого российского закона. Упомянутый закон не соответствует конституции», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах служит предотвращению беспорядков и революций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель намекнул, что Евросоюз может «закрыть дверь» для Грузии, если власти страны не поменяют свой политический курс.

Также сообщалось, что в ЕС обсудят возможные ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах.