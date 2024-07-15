Главком ВСУ организовал проверку мотопехотной бригады из-за сообщений о потерях
Главком ВСУ Сырский проведет проверку в 59-й бригаде из-за больших потерь
- AP
Об этом пишет Генштаб ВСУ в Telegram.
«В целях проверки... недавних потерь среди личного состава главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности соединения», — говорится в сообщении.
Как уточняет ТАСС, украинские военнослужащие и журналисты связывают высокие потери в бригаде с ошибочными приказами её командира Богдана Шевчука.
13 июля Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение нескольким украинским формированиям, среди которых была 59-я мотопехотная бригада.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Сырский не верит в победу ВСУ.