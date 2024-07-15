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Главком ВСУ организовал проверку мотопехотной бригады из-за сообщений о потерях

Главком ВСУ Сырский проведет проверку в 59-й бригаде из-за больших потерь

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Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский отправился с проверкой в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду в связи с появлением информации о больших потерях военных в данной бригаде.
Главком ВСУ организовал проверку мотопехотной бригады из-за сообщений о потерях
  • AP

Об этом пишет Генштаб ВСУ в Telegram. 

«В целях проверки... недавних потерь среди личного состава главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности соединения», — говорится в сообщении. 

Как уточняет ТАСС, украинские военнослужащие и журналисты связывают высокие потери в бригаде с ошибочными приказами её командира Богдана Шевчука.

13 июля Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение нескольким украинским формированиям, среди которых была 59-я мотопехотная бригада.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Сырский не верит в победу ВСУ.

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