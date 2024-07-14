Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский согласен на капитуляцию ВСУ.

Об этом написала в соцсетях депутат Верховной рады Марьяна Безуглая со ссылкой на источники.

По словам Безуглой, Сырский не верит в победу ВСУ.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил об обострении проблем ВСУ на фронте.

Безуглая также сообщала о многочисленных системных проблемах в Вооружённых силах Украины.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.