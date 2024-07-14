Депутат Рады Безуглая: Сырский согласен на прекращение огня и капитуляцию ВСУ
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Об этом написала в соцсетях депутат Верховной рады Марьяна Безуглая со ссылкой на источники.
По словам Безуглой, Сырский не верит в победу ВСУ.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил об обострении проблем ВСУ на фронте.
Безуглая также сообщала о многочисленных системных проблемах в Вооружённых силах Украины.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.