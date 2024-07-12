Депутат Верховной рады заявила о системных проблемах в ВСУ

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о многочисленных системных проблемах в Вооружённых силах Украины.

Об этом она написала в своём Telegram.

В частности, она отметила расходование ресурсов и средств без контроля и результата, фальсификацию отчётностей командирами ради получения наград, игнорирование проблем.

Также она отметила «унижение и перевод на другие должности тех, чьи идеи не совпадают с руководством». По её словам, проблемами также являются длинные ежедневные встречи без конкретных результатов и долгий поиск виновных вместо решения проблем.

Ранее Марьяна Безуглая заявила, что некоторые образцы западных систем ПВО, которые были переданы Украине, вышли из строя из-за проблем с ремонтом.