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Депутат Верховной рады заявила о системных проблемах в ВСУ

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о многочисленных системных проблемах в Вооружённых силах Украины.
Депутат Верховной рады заявила о системных проблемах в ВСУ
  • AP

Об этом она написала в своём Telegram.

В частности, она отметила расходование ресурсов и средств без контроля и результата, фальсификацию отчётностей командирами ради получения наград, игнорирование проблем.

Также она отметила «унижение и перевод на другие должности тех, чьи идеи не совпадают с руководством». По её словам, проблемами также являются длинные ежедневные встречи без конкретных результатов и долгий поиск виновных вместо решения проблем. 

Ранее Марьяна Безуглая заявила, что некоторые образцы западных систем ПВО, которые были переданы Украине, вышли из строя из-за проблем с ремонтом.

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