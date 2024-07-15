Президент Грузии обжалует закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена подать иск в Конституционный суд, чтобы обжаловать закон об иноагентах, сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

«Зурабишвили считает, что принятый «Грузинской мечтой» закон антинационален и несовместим с Конституцией. Известно, что если Конституционный суд примет иск президента, её интересы будет защищать Эка Беселия», — приводит публикацию РИА Новости.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах служит предотвращению беспорядков и революций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может «закрыть дверь» для Грузии, если власти страны не поменяют свой политический курс.

Также сообщалось, что в ЕС обсудят возможные ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах.