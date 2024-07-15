Президент Грузии обжалует закон об иноагентах
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«Зурабишвили считает, что принятый «Грузинской мечтой» закон антинационален и несовместим с Конституцией. Известно, что если Конституционный суд примет иск президента, её интересы будет защищать Эка Беселия», — приводит публикацию РИА Новости.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах служит предотвращению беспорядков и революций.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может «закрыть дверь» для Грузии, если власти страны не поменяют свой политический курс.
Также сообщалось, что в ЕС обсудят возможные ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах.