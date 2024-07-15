Эксперт Фенуик: передача F-16 грозит унижением Западу
Об этом сказал аналитик Галлагер Фенуик в эфире LCI.
«Демонстрация их (F-16) на Красной площади потенциально будет унижением», — добавил эксперт, говоря о последствиях передачи F-16 ВСУ.
Ранее обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс выразил предположение, что обещанные Киеву американские истребители F-16 уже устарели для конфликтов с великими военными державами и вряд ли выживут в подконтрольном России воздушном пространстве.