FPV-дрон Тульского соединения ВДВ сбил тяжёлый гексакоптер «Баба-яга» ВСУ в небе над Раздоловкой в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, ударный гексакоптер летел в направлении российских позиций для сброса мин.

«Набрав высоту, оператор БПЛА ВДВ зашёл на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе», — говорится в заявлении.

Ранее ВС России поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ.

Также в подполье сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне.