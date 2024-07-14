FPV-дрон подразделения ВДВ в небе над ДНР сбил гексакоптер «Баба-яга» ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, ударный гексакоптер летел в направлении российских позиций для сброса мин.
«Набрав высоту, оператор БПЛА ВДВ зашёл на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе», — говорится в заявлении.
Ранее ВС России поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ.
Также в подполье сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне.