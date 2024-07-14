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FPV-дрон подразделения ВДВ в небе над ДНР сбил гексакоптер «Баба-яга» ВСУ

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FPV-дрон Тульского соединения ВДВ сбил тяжёлый гексакоптер «Баба-яга» ВСУ в небе над Раздоловкой в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, ударный гексакоптер летел в направлении российских позиций для сброса мин. 

«Набрав высоту, оператор БПЛА ВДВ зашёл на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе», — говорится в заявлении.

Ранее ВС России поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ.

Также в подполье сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне.

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