В подполье сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление подпольщиков.
«Мы получили координаты командного пункта в Херсоне. Удар по нему уничтожил сам командный пункт и как минимум десять нацистских боевиков», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что также благодаря данным подпольщиков ВС России удалось уничтожить склад, семь пунктов управления беспилотниками, командный пункт, артиллерийское орудие, миномёт ВСУ.
Ранее в подполье заявили, что на правом берегу Днепра в Херсонской области 13 украинских военных скончались в результате кишечной инфекции.