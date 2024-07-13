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В подполье сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне

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Члены антиукраинского подполья сообщили, что по переданным ими координатам был уничтожен командный пункт ВСУ в Херсоне.
В подполье сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне
  • Gettyimages.ru
  • © Libkos

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление подпольщиков.

«Мы получили координаты командного пункта в Херсоне. Удар по нему уничтожил сам командный пункт и как минимум десять нацистских боевиков», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что также благодаря данным подпольщиков ВС России удалось уничтожить склад, семь пунктов управления беспилотниками, командный пункт, артиллерийское орудие, миномёт ВСУ.

Ранее в подполье заявили, что на правом берегу Днепра в Херсонской области 13 украинских военных скончались в результате кишечной инфекции.

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