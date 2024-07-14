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«Зеркало недели»: боевиков «Азова» привлекут на Украине к подготовке учителей

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Боевиков «Азова»* привлекут на Украине к подготовке школьных учителей по стандартам НАТО.

Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

По его данным, «Азов»*присоединился к обновлению школьного предмета «Защита Украины».

«Бойцы подразделения подготовят тренеров в сфере теории военного управления по стандартам НАТО», — говорится в публикации.

Осенью учитель сельской школы в освобождённом посёлке Смоляниново под Северодонецком в ЛНР Виктор Чернявский рассказал, что в 2017 году украинский нацбатальон «Айдар»*устроил со школьной футбольной командой так называемый матч смерти, аналогичный прошедшему в оккупированном немецкими войсками Киеве в 1942 году.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

** «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.

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