«Зеркало недели»: боевиков «Азова» привлекут на Украине к подготовке учителей
Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».
По его данным, «Азов»*присоединился к обновлению школьного предмета «Защита Украины».
«Бойцы подразделения подготовят тренеров в сфере теории военного управления по стандартам НАТО», — говорится в публикации.
Осенью учитель сельской школы в освобождённом посёлке Смоляниново под Северодонецком в ЛНР Виктор Чернявский рассказал, что в 2017 году украинский нацбатальон «Айдар»** устроил со школьной футбольной командой так называемый матч смерти, аналогичный прошедшему в оккупированном немецкими войсками Киеве в 1942 году.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.
** «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.