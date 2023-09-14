Учитель из ЛНР рассказал, что «Айдар» устроил «Матч смерти» со школьниками
Об этом информирует РИА Новости.
Чернявский рассказал, что был судьёй на этом матче и старался вступаться за своих учеников. По его словам, детей специально сбивали, плевали им в лицо и толкали.
Учитель также указал, что в школьной команде были пятиклассники и шестиклассники, а в команде «Айдара»* — пьяные 30- и 40-летние мужчины.
«Мы выиграли 2:1... Я думал, буду арестован после этой игры, хотя меня через сутки искали, хотели арестовать, но не получилось у них», — сказал Чернявский.
Ранее в Ростове-на-Дону проходило очередное заседание по делу 18 боевиков «Айдара»*.
В июле глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о взятых российскими бойцами в плен членах украинского нацистского батальона «Айдар»*.
* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.