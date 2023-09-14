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Учитель из ЛНР рассказал, что «Айдар» устроил «Матч смерти» со школьниками

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Учитель сельской школы в освобождённом посёлке Смоляниново под Северодонецком в ЛНР Виктор Чернявский рассказал, что в 2017 году украинский нацбатальон «Айдар»* устроил со школьной футбольной командой так называемый «Матч смерти», прошедший в оккупированном немецкими войсками Киеве в 1942 году.

Об этом информирует РИА Новости.

Чернявский рассказал, что был судьёй на этом матче и старался вступаться за своих учеников. По его словам, детей специально сбивали, плевали им в лицо и толкали.

Учитель также указал, что в школьной команде были пятиклассники и шестиклассники, а в команде «Айдара»* — пьяные 30- и 40-летние мужчины.

«Мы выиграли 2:1... Я думал, буду арестован после этой игры, хотя меня через сутки искали, хотели арестовать, но не получилось у них», — сказал Чернявский.

Ранее в Ростове-на-Дону проходило очередное заседание по делу 18 боевиков «Айдара»*.

В июле глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о взятых российскими бойцами в плен членах украинского нацистского батальона «Айдар»*.

* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.

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