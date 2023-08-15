В Ростове-на-Дону проходит очередное заседание по делу 18 боевиков «Айдара»
15 августа 2023

В Ростове-на-Дону проходит очередное заседание по делу 18 боевиков «Айдара»

15 августа 2023 | 13:15

В Ростове-на-Дону проходит очередное заседание по делу 18 боевиков «Айдара»

15 августа 2023 | 12:56

Солдата ВСУ приговорили к пожизненному заключению за убийство четырёх мирных жителей

14 августа 2023 | 12:53

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Суд в ДНР вынес приговор украинскому боевику «Азова», обвиняемому в убийстве раненого

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10 августа 2023 | 18:22

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09 августа 2023 | 17:25

В Ростове-на-Дону начался опрос свидетелей по делу 24 боевиков «Азова»

07 августа 2023 | 17:15

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В ДНР бойца ВСУ приговорили к 25 годам колонии строгого режима за убийство жителя Мариуполя

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Генпрокуратуру призывают провести проверку в отношении Невзорова на предмет оправдания терроризма

В Южном окружном военном суде началось очередное заседание по делу участников нацбатальона «Айдар»*.

В начале слушаний судья приступил к установлению личностей подсудимых. Также он запретил фото- и видеосъёмку процесса.

В зале присутствуют родственники и знакомые обвиняемых, некоторые из них фигурируют в деле в качестве свидетелей.

Ранее RT рассказывал биографию подсудимых.

* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.