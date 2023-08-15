В Ростове-на-Дону проходит очередное заседание по делу 18 боевиков «Айдара»

В Южном окружном военном суде началось очередное заседание по делу участников нацбатальона «Айдар»*.

В начале слушаний судья приступил к установлению личностей подсудимых. Также он запретил фото- и видеосъёмку процесса.

В зале присутствуют родственники и знакомые обвиняемых, некоторые из них фигурируют в деле в качестве свидетелей.

Ранее RT рассказывал биографию подсудимых.

* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.