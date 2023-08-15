В Ростове-на-Дону проходит очередное заседание по делу 18 боевиков «Айдара»

15 августа 2023 | 13:15
15 августа 2023 | 12:56
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07 августа 2023 | 17:15
07 августа 2023 | 12:02
В Южном окружном военном суде началось очередное заседание по делу участников нацбатальона «Айдар»*.
В начале слушаний судья приступил к установлению личностей подсудимых. Также он запретил фото- и видеосъёмку процесса.
В зале присутствуют родственники и знакомые обвиняемых, некоторые из них фигурируют в деле в качестве свидетелей.
Ранее RT рассказывал биографию подсудимых.
* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.