Что известно о судебном процессе над участниками нацбатальона «Айдар»

В Ростове-на-Дону начинается судебный процесс над участниками запрещённого в России националистического батальона «Айдар»*. По делу проходят 18 боевиков, в их числе две женщины. Все они обвиняются в насильственном захвате власти и участии в террористической организации. RT ознакомился с материалами уголовного дела и изучил биографии подсудимых, большинство из которых попали в плен в первый месяц СВО. Некоторые до своего вступления в «Айдар» имели проблемы с украинским законом.

Процесс над айдаровцами — второе массовое разбирательство в России в отношении участников украинских боевых группировок. В июне в Южном окружном военном суде началось рассмотрение дела 24 боевиков полка «Азов»**, обвиняемых в насильственном захвате (ст. 278 УК РФ ) власти и участии в террористической организации (ст. 205.5. УК РФ). Такие же обвинения предъявлены и 18 боевикам «Айдара», среди которых две женщины — медики Марина Мищенко и Лилия Прутян.

Айдаровцы в тылу. Апрель 2023 г.

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© Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency

Ветераны нацбата

Из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился RT, следует, что все подсудимые добровольно вступили в «Айдар» «по мотивам ненависти и вражды в отношении жителей ДНР, ЛНР и РФ», а также «из корыстных побуждений».

Большинство обвиняемых подписали контракты с группировкой с 2020 по 2021 год, однако среди представших перед судом есть и «ветеран» — Игорь Гайоха. В «Айдаре» он с 14 августа 2014 года.

Начинал Гайоха службу в должности сапёра и наводчика миномёта. Принимал активное участие в боевых действиях в Донбассе против Народной милиции. В соцсетях националист часто постил свои фотографии с оружием, портреты Степана Бандеры, цитаты идеологов УПА***.

В 2016 году Гайоха завёл канал на YouTube, где стал выкладывать видео тренировок боевиков и обстрелов из миномёта позиций ополченцев. На кадрах одного из роликов видно, как националисты радуются, когда, по их мнению, снаряды попадают в цель. В ноябре того же года айдаровец дал интервью Пятому каналу, в котором заявил, что «хочет освободить Украину».

По данным следователей, с 2016 по 2022 год Гайоха выезжал и командовал взводом на боевых позициях в Артёмовске, Марьинке, Дзержинске и Северодонецке. Его бойцы и он сам участвовали в обстрелах позиций ополченцев в окрестностях сёл и посёлков ДНР и ЛНР. Перед началом СВО его подразделение было переброшено в район Волновахи.

Игорь Гайоха был взят в плен 26 марта 2022 года.

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Другой ветеран «Айдара», Дмитрий Федченко, в группировке с 2016 года. Он служил в должности «водителя — линейного наблюдателя» в отделении связи гаубичной артиллерийской батареи, где «осуществлял погрузку, разгрузку и подвоз продовольствия, личного состава и командования, а также выполнял хозяйственно-бытовые работы, ремонтные работы по содержанию грузовой автомобильной и военной техники в исправном состоянии», говорится в материалах дела.

Помощник гранатомётчика Вячеслав Байдюк вступил в «Айдар» в 2018 году и успел уволиться до начала СВО. Однако милиция ДНР арестовала его за активное участие в так называемой Операции объединённых сил Украины. Также, как и Гайоха, Байдюк обстреливал позиции ополченцев и мирных сёл ДНР.





«Единственный выживший»

Некоторые подсудимые попали в плен в самые первые дни СВО в районе Волновахи. Тарас Радченко, служивший в «Айдаре» с 19 июня 2021 года и занимавший должность начальника разведки, по данным следствия, после начала СВО «участвовал в управлении боевыми действиями «Айдара» в селе Староигнатьевка и селе Гранитном».

Радченко в плену с 25 февраля 2022 года. Через месяц в интервью российскому СМИ он сообщил, что ему единственному удалось спастись из-под обстрела в тот день, когда его взяли в плен.

«Второй батальон за сутки превратился в кашу… Я бежал из-под артиллерийского огня в чистом поле. Как это было, думаю, рассказывать не стоит. Я один живым из этого ада выбрался», — вспоминал офицер. По его словам, командование 53-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины бросило своих бойцов на произвол судьбы.

Национализм с финансовым оттенком

Командир отделения взвода технических средств разведки Семён Забайрачный, гранатомётчики Сергей Никитюк, Виталий Грузинов и Николай Чуприн также попали в плен в районе Волновахи в 20-х числах февраля 2022 года.

По данным следствия, все трое принимали активное участие в боевых действиях против союзных сил. Во время допроса они рассказали, что подписали контракт из-за денег.

Также гранатомётчики успели пообщаться с российскими военкорами. В интервью они заявили, что совсем не хотели воевать и сейчас раскаиваются перед жителями ДНР и осуждают действия Киева.

Вместе с тем, как выяснил RT, Виталий Грузинов был сторонником нацпартии УНА-УНСО**** и участвовал в факельных шествиях в честь Бандеры. На момент вступления в «Айдар» он был уже дважды судим по ст. 145 УК Украины «Порча имущества» и по ст. 296 «Хулиганство» за драку с полицией. Имел судимость за кражу и Сергей Никитюк, у которого, по его словам, есть родственники из России.





Штурмовики и водители «Айдара»

Трое подсудимых — Владимир Макаренко, Роман Недоступ и Александр Таранец, по данным следствия, служили снайперами и стрелками в 1-й штурмовой роте.

«После начала СВО они выполняли приказы и распоряжения командования о ведении боевых действий против союзных сил Донецкой Народной Республики и Российской Федерации», — говорится в материалах уголовного дела.

Сергей Калинченко командовал 2-м взводом штурмовой роты. Владислав Ермолинский, Виталий Крохалев и Евгений Пятигорец служили водителями гаубичных и миномётных батарей в «Айдаре» — «осуществляли погрузку, разгрузку и подвоз боеприпасов, продовольствия, личного состава и гаубичных орудий на стационарные и выездные позиции артиллерийской батареи».

При этом, как выяснил RT, после разгрома нацбата и освобождения Волновахского района Евгению Пятигорцу, уроженцу этой местности, некоторое время удавалось скрываться. Но в итоге боевик сам сдался милиции ДНР.

Позднее в интервью российскому военкору он рассказал, как ВСУ обстреливают населённые пункты с мирными жителями.

«Да я и сам живу там, где бьют. Там регулярно прилетают стодвадцатки (снаряды калибра 122 мм — RT). Вокруг моего дома, конкретно пятиэтажки, не одна воронка стодвадцатых. Я видел не по телевизору, что это конкретно снаряды украинской армии. С балкона мне было видно, кто откуда стрелял», — пояснял сдавшийся айдаровец в разговоре с российским информационным агентством.

Боевые медики



Подсудимые женщины — Марина Мищенко и Лилия Прутян — служили в «Айдаре» санитарками с 2020 года. Как следует из материалов дела, они оказывали медицинскую помощь 24-му отдельному штурмовому батальону «Айдар», тем самым поддерживая боеспособность подразделения и его боевую готовность.

Ещё один медик, Андрей Шолик, по данным следствия, вступил в нацбат в 2021 году. При этом, как выяснил RT, до этого он также участвовал в АТО. У себя на странице в соцсети «ВКонтакте» он постил символику «Айдара», публиковал русофобские стихи, селфи с передовой, позируя с оружием в руках.

Формирование нацбатальона «Айдар»

По данным следователей, «добровольческое военизированное сообщество «Айдар», участники которого «придерживались идеологии неонацизма и национал-социализма, а также испытывали ненависть и враждебно относились к жителям Донецкой Народной Республики и Российской Федерации», было создано в мае 2014 года.

В декабре того же года, согласно материалам уголовного дела, вооружённое формирование официально включили в состав 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ как 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар». В 2016 году нацбат перевели в 53-ю отдельную мехбригаду.

Согласно отчётам международных правозащитных организаций и показаниям жителей Украины, бойцы батальона «Айдар» причастны к жестоким убийствам и пыткам пленных и мирных жителей Донбасса, мародёрству, изнасилованиям, кражам, разбойным нападениям.

С 2014 по 2022 год против айдаровцев было возбуждено более сотни уголовных дел на международном уровне, а также более 30 — на уровне местных правоохранительных органов, однако расследования по ним зачастую не проводились из-за поддержки батальона украинской властью.





* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

*** «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

**** «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).