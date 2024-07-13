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Пограничники Белоруссии продолжат работать в усиленном режиме на южных рубежах

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Белорусские пограничники продолжат нести службу на южных рубежах в усиленном режиме, заявил председатель Госпогранкомитета республики Константин Молостов после того, как Министерство обороны начало отвод войск на южных рубежах в места постоянной дислокации.
Пограничники Белоруссии продолжат работать в усиленном режиме на южных рубежах
  • РИА Новости

С украинской стороны сейчас увеличивается плотность минно-взрывных заграждений вблизи государственной границы Белоруссии и сохраняется плотность разведки территории, но вместе с этим наблюдается снижение количества провокаций со стороны военнослужащих сопредельной Украины, пишет БЕЛТА.

«Основная задача пограничников — спокойствие и прикрытие государственной границы, спокойствие наших граждан. По решению президента Беларуси Александра Лукашенко, исходя из выводов и оценки обстановки, пограничники продолжают выполнять задачи в усиленном режиме пограничной службы», — сказал Молостов.

13 июля Министерство обороны Белоруссии приступило к отводу войск на южных рубежах в места постоянной дислокации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед этим сообщил о ликвидации напряжённости на границе с Украиной.

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