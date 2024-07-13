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Минобороны Белоруссии приступает к отводу войск на южных рубежах

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Министерство обороны Белоруссии немедленно приступает к отводу войск на южных рубежах в места постоянной дислокации.
Минобороны Белоруссии приступает к отводу войск на южных рубежах
  • РИА Новости

Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин по итогам совещания с президентом Александром Лукашенко.

«Мы видим, что напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому по итогам совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которого составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи», — цитирует министра БЕЛТА.

Президент Белоруссии 13 июля поручил отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.

Он сообщил о ликвидации напряжённости на границе с Украиной.

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