Лукашенко заявил о ликвидации напряжённости на границе Белоруссии с Украиной
- РИА Новости
Слова главы республики приводит агентство БЕЛТА.
«После нашей определённой работы украинцы свои вооружённые силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», — сказал Лукашенко.
Сейчас никаких осложнений нет, подчеркнул президент.
13 июля Александр Лукашенко приехал в регион на белорусско-украинской границе, чтобы обсудить вопрос обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении.
5 июля в Генштабе ВС Белоруссии отмечали, что на границе с Украиной остаётся высокая вероятность вооружённых провокаций с украинской стороны.