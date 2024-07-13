Лукашенко заявил о ликвидации напряжённости на границе Белоруссии с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряжённости на границе с Украиной.

Слова главы республики приводит агентство БЕЛТА.

«После нашей определённой работы украинцы свои вооружённые силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», — сказал Лукашенко.

Сейчас никаких осложнений нет, подчеркнул президент.

13 июля Александр Лукашенко приехал в регион на белорусско-украинской границе, чтобы обсудить вопрос обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении.

5 июля в Генштабе ВС Белоруссии отмечали, что на границе с Украиной остаётся высокая вероятность вооружённых провокаций с украинской стороны.