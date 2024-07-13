Лукашенко приехал на границу Белоруссии и Украины
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- © Mikhail Metzel, Sputnik
Об этом пишет Telegram-канал «Пул первого».
«Место дислокации — южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий», — отмечается в посте.
Отмечается, что он приехал, чтобы обсудить вопрос обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении.
Ранее заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк заявил, что на границе Белоруссии и Украины остаётся высокая вероятность вооружённых провокаций с украинской стороны.