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Гладков: около 50 жителей Белгородской области находятся на лечении в больницах

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что около 50 жителей региона находятся на лечении в больницах после атак ВСУ.
Гладков: около 50 жителей Белгородской области находятся на лечении в больницах
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале после посещения городской больницы №2 и областной клинической больницы Святителя Иоасафа.

«В медицинском учреждении получают лечение 32 человека. Один из них — в тяжёлом состоянии и находится в отделении реанимации, получает всю необходимую интенсивную терапию», — написал он, посетив белгородское медицинское учреждение.

В областной же клинической больнице, по его словам, он проведал 16 жителей.

«У 15 — средняя степень тяжести, ещё одну девушку в понедельник уже готовят к выписке. Состояние четырёх пациентов тяжёлое — они находятся в реанимации», — добавил он.

Ранее пятеро детей пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области. 

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