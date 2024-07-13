Гладков: около 50 жителей Белгородской области находятся на лечении в больницах
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале после посещения городской больницы №2 и областной клинической больницы Святителя Иоасафа.
«В медицинском учреждении получают лечение 32 человека. Один из них — в тяжёлом состоянии и находится в отделении реанимации, получает всю необходимую интенсивную терапию», — написал он, посетив белгородское медицинское учреждение.
В областной же клинической больнице, по его словам, он проведал 16 жителей.
«У 15 — средняя степень тяжести, ещё одну девушку в понедельник уже готовят к выписке. Состояние четырёх пациентов тяжёлое — они находятся в реанимации», — добавил он.
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