Минский завод виноградных вин задумался о прекращении поставок в Россию
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Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление представителей предприятия.
Как сказано в материале, претензии к заводу ранее, в частности, предъявлял глава компании «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.
По его словам, на МЗВВ производят алкоголь из импортного балка, который в обиходе называют «шмурдяком». Подобные поставки, как отметил Титов, могут привести к перезапуску канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного виноматериала.
Как ранее писал «Коммерсантъ», российские дистрибьюторы алкоголя увеличили закупки продукции Минского завода виноградных вин.