Минский завод виноградных вин задумался о прекращении поставок в Россию

На Минском заводе виноградных вин (МЗВВ) задумались о прекращении поставки алкоголя на российский рынок после слов участников винодельческого рынка России о качестве продукции завода.

Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление представителей предприятия.

Как сказано в материале, претензии к заводу ранее, в частности, предъявлял глава компании «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

По его словам, на МЗВВ производят алкоголь из импортного балка, который в обиходе называют «шмурдяком». Подобные поставки, как отметил Титов, могут привести к перезапуску канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного виноматериала.

Как ранее писал «Коммерсантъ», российские дистрибьюторы алкоголя увеличили закупки продукции Минского завода виноградных вин.