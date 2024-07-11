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Минский завод виноградных вин задумался о прекращении поставок в Россию

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На Минском заводе виноградных вин (МЗВВ) задумались о прекращении поставки алкоголя на российский рынок после слов участников винодельческого рынка России о качестве продукции завода.
Минский завод виноградных вин задумался о прекращении поставок в Россию
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление представителей предприятия.

Как сказано в материале, претензии к заводу ранее, в частности, предъявлял глава компании «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

По его словам, на МЗВВ производят алкоголь из импортного балка, который в обиходе называют «шмурдяком». Подобные поставки, как отметил Титов, могут привести к перезапуску канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного виноматериала.

Как ранее писал «Коммерсантъ», российские дистрибьюторы алкоголя увеличили закупки продукции Минского завода виноградных вин.

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