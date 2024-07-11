Суд в ЕАО приговорил студента из Биробиджана к пяти годам колонии за госизмену

Суд в ЕАО приговорил студента из Биробиджана к пяти годам колонии строгого режима за госизмену.

Об этом сообщили в УФСБ России по региону, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что злоумышленник выполнял задание СБУ по сбору информации о российских военнослужащих и местах дислокации воинских подразделений в зоне СВО.

По данным ведомства, обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Ранее житель Забайкалья был задержан за подрывную деятельность против России.

Также против жителя Якутии возбудили дело о госизмене из-за перевода ВСУ криптовалюты.