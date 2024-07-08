Против жителя Якутии возбудили дело о госизмене из-за перевода ВСУ криптовалюты
Об этом заявили в пресс-службе управления ФСБ России в регионе.
«В настоящее время фигурант уголовного дела полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, сотрудничает со следствием», — передаёт РИА Новости.
В ведомстве отметили, что злоумышленник вступил в группу террористической организации, открытую в социальной сети, где получил от украинских кураторов инструкцию по переводу денежных средств в криптокошелёк вражеского подразделения.
Ранее жителя Самарской области приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене.
Также ФСБ пресекла деятельность жителя Челябинска, направленную против безопасности России.
Кроме того, Западное межрегиональное следственное управление СК России сообщило о возбуждении уголовного дела против подростка за диверсию на железной дороге в Калужской области.