Против жителя Якутии возбудили дело о госизмене из-за перевода ВСУ криптовалюты

Житель Якутии стал фигурантом уголовного дела о государственной измене после перевода денег в криптовалюте в поддержку украинских военных.

Об этом заявили в пресс-службе управления ФСБ России в регионе.

«В настоящее время фигурант уголовного дела полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, сотрудничает со следствием», — передаёт РИА Новости.

В ведомстве отметили, что злоумышленник вступил в группу террористической организации, открытую в социальной сети, где получил от украинских кураторов инструкцию по переводу денежных средств в криптокошелёк вражеского подразделения.

Ранее жителя Самарской области приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене.

Также ФСБ пресекла деятельность жителя Челябинска, направленную против безопасности России.

Кроме того, Западное межрегиональное следственное управление СК России сообщило о возбуждении уголовного дела против подростка за диверсию на железной дороге в Калужской области.