Житель Забайкалья задержан за подрывную деятельность против России
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
По данным ведомства, подозреваемый по заданию иностранных кураторов распространял материалы, дискредитирующие действия Вооружённых сил России и органов власти в связи с СВО.
Также он призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.
Ранее в отношении жителя Якутии возбудили дело о госизмене из-за перевода ВСУ криптовалюты.
Также жителя Самарской области приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене.