Житель Забайкалья задержан за подрывную деятельность против России

Сотрудники ФСБ задержали жителя Забайкальского края, который вступил в террористическую организацию и вёл подрывную деятельность против России.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

По данным ведомства, подозреваемый по заданию иностранных кураторов распространял материалы, дискредитирующие действия Вооружённых сил России и органов власти в связи с СВО.

Также он призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.

Ранее в отношении жителя Якутии возбудили дело о госизмене из-за перевода ВСУ криптовалюты.

Также жителя Самарской области приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене.