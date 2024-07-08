RT в Telegram
Подпишись

Житель Забайкалья задержан за подрывную деятельность против России

Короткая ссылка
Сотрудники ФСБ задержали жителя Забайкальского края, который вступил в террористическую организацию и вёл подрывную деятельность против России.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

По данным ведомства, подозреваемый по заданию иностранных кураторов распространял материалы, дискредитирующие действия Вооружённых сил России и органов власти в связи с СВО.

Также он призывал к насильственному изменению основ конституционного строя. 

Ранее в отношении жителя Якутии возбудили дело о госизмене из-за перевода ВСУ криптовалюты.

Также жителя Самарской области приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить