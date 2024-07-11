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Экс-полковник СБУ: ВСУ выбрали неправильную стратегию против России

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Отставной полковник СБУ Олег Стариков выразил мнение в интервью политологу Вадиму Карасёву, что украинские войска выбрали ошибочную тактику в отношении России.

При этом он сравнил Россию с большим «бойцом-тяжеловесом, боксёром», назвав Украину «средневесом».

«Вот это сейчас уже последний раунд... Наша задача какая была? Мы должны были не впрямую стоять, как в позиционной войне, чтобы он нас бил, а мы не уклонялись. Наша задача — манёвренная война должна быть, манёвренная оборона. А мы выбрали позиционную», — передаёт слова Старикова РИА Новости.

Ранее Стариков высказал мнение, что в конце лета на Украине произойдёт решающее сражение, которое приведёт к окончанию конфликта.

Также, по его мнению, разгром ВСУ в Часовом Яре разрежет фронт надвое.

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