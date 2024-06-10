Полковник СБУ в отставке: в конце лета на Украине будет генеральное сражение
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- © Iryna Rybakova
Как пишет РИА Новости, в интервью журналисту Александру Шелесту* Стариков заявил, что речь может идти об августе-сентябре.
По его словам, такой прогноз основывается на военном анализе, такого же мнения придерживаются и политологи.
В конце мая британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube выразил мнение, что сражение за Донбасс завершится, как только Россия возьмёт под контроль ключевой город в регионе — Славянск.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.01.2023.