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Полковник СБУ в отставке: в конце лета на Украине будет генеральное сражение

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Полковник СБУ в отставке Олег Стариков высказал мнение, что в конце лета на Украине произойдёт решающее сражение, которое приведёт к окончанию конфликта.
Полковник СБУ в отставке: в конце лета на Украине будет генеральное сражение
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Как пишет РИА Новости, в интервью журналисту Александру Шелесту* Стариков заявил, что речь может идти об августе-сентябре.

По его словам, такой прогноз основывается на военном анализе, такого же мнения придерживаются и политологи.

В конце мая британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube выразил мнение, что сражение за Донбасс завершится, как только Россия возьмёт под контроль ключевой город в регионе — Славянск.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.01.2023.

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