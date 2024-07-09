Марочко: ВС России улучшили положение на Купянском направлении

ВС России улучшили положение на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, из-за активных боевых действий за несколько последних суток российские военные выровняли свои передовые порядки в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное и уничтожили опорный пункт ВСУ в районе реки Гнилица.

Марочко добавил, что около Степовой Новосёловки была занята позиция ВС Украины, которая находится на господствующей высоте.

В конце мая военкор RT Александр Яремчук рассказал, что на Купянском направлении российские миномётчики отправляют смертоносные «подарки» ВСУ.