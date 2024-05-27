Военкор Яремчук показал работу российских миномётчиков на Купянском направлении

Военкор RT Александр Яремчук рассказал, что на Купянском направлении российские миномётчики отправляют смертоносные «подарки» ВСУ.

Командир расчёта 120-мм миномёта отметил, что в целом враг тут «сдувается», ощущается, что уже несколько месяцев у него снарядный голод.

«Единственное, что у него [противника] осталось, — это дроны и какие-то «стволки», — сказал он.

23 апреля RT показал архивные кадры с Купянского направления, на которых запечатлён подвиг российских пехотинцев: шесть бойцов Вооружённых сил России отразили атаку целого взвода украинской армии и не дали ВСУ возможности занять стратегическую точку.