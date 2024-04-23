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RT показал архивные кадры с Купянского направления

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RT показал архивные кадры с Купянского направления, на которых запечатлён подвиг российских пехотинцев: шесть бойцов Вооружённых сил России отразили атаку целого взвода украинской армии и не дали ВСУ возможности занять стратегическую точку.

Добровольцы с позывными Ахма и Шуя, а также четверо их боевых товарищей попали на фронт осенью 2022 года. Практически сразу они приняли стрелковый бой на пересечении Купянской трассы и железной дороги.

ВСУ в течение нескольких недель предпринимали попытку выбить оттуда подразделения ВС России. В один из дней бойцы оказались вшестером в посадке, куда пытались прорваться украинские войска, и дали бой превосходящим силам ВСУ.

Ахма рассказал военному корреспонденту RT Александру Симонову, что, несмотря на то что украинских солдат было больше, никто из российских бойцов не собирался оставлять позицию.

«Подпустив противника чуть ближе, мы открыли огонь на поражение. Завязался бой, они начали отходить, перед нами начали закидывать дым... Мы также вели огонь. Длилось всё, наверное, минут 30», — вспоминает он.

Ранее стало известно, что подразделения Западной группировки войск отразили две атаки и две контратаки штурмовых групп ВСУ у Тернов и Червоной Дибровы, а также улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.

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